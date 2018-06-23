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ОБСЕ заявила о намерении укреплять связи со странами Закавказья
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ОБСЕ заявила о намерении укреплять связи со странами Закавказья 

RT на русском 58 минут назад
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после визита её представителей в страны Южного Кавказа выпустила документ, в котором заявила о намерении укреплять сотрудничество с Грузией, Арменией и Азербайджаном.
Текст заявления размещён на сайте организации.
Постоянные представители ОБСЕ с 18 по 22 июня проводили встречи с государственными, политическими и общественными деятелями в Ереване, Тбилиси и Баку.
Сообщается, что во время переговоров особое внимание уделялось вопросам безопасности и конфликтам.
«Я возвращаюсь в Вену, глубоко вдохновлённым этой важной поездкой в ​​три страны Южного Кавказа», — заявил председатель Постоянного совета ОБСЕ Алессандро Азони.
Он добавил, что цель организации в укреплении доверия и в желании активизировать взаимодействие стран Закавказья с ОБСЕ.
«Нам есть чем поделиться друг с другом, чтобы укрепить нашу взаимную безопасность», — отметил Азони.
Ранее ОБСЕ анонсировала визиты своих представителей в Армению, Грузию и Азербайджан.
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