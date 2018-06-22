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Литовского чиновника раскритиковали за участие в мероприятии «постсоветских стран» в США
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Литовского чиновника раскритиковали за участие в мероприятии «постсоветских стран» в США 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Заместителя министра окружающей среды Литвы Мартинаса Норбутаса на родине подвергли жёсткой критике за участие в США во встрече «молодых лидеров» постсоветских стран.
Литовские политики возмущены тем фактом, что инициаторы встречи — некоммерческий американский Стратегический центр политических и дипломатических решений StrategyEast Center и организация по обмену опытом Open World Leadership Center — причислили республику к бывшим странам СССР, а Норбутас поддался «провокационному» приглашению.
При этом он был единственным гостем от стран ЕС и НАТО. Во встрече приняли участие представители Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Украины и Узбекистана.
Лидер литовских консерваторов Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литве нельзя принимать участие в мероприятиях, если страну не относят к группе государств ЕС. МИД Литвы утверждал: республика якобы не входила в состав СССР, а была оккупирована. МИД назвал поездку чиновника «человеческой ошибкой».
Сам Норбутас считает её полезной для страны. Он утверждает, что мероприятие стимулировало демократические процессы в указанных странах, а Литва была примером.
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