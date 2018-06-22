Литовского чиновника раскритиковали за участие в мероприятии «постсоветских стран» в США

Заместителя министра окружающей среды Литвы Мартинаса Норбутаса на родине подвергли жёсткой критике за участие в США во встрече «молодых лидеров» постсоветских стран.

Литовские политики возмущены тем фактом, что инициаторы встречи — некоммерческий американский Стратегический центр политических и дипломатических решений StrategyEast Center и организация по обмену опытом Open World Leadership Center — причислили республику к бывшим странам СССР, а Норбутас поддался «провокационному» приглашению.

Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Украины и Узбекистана. При этом он был единственным гостем от стран ЕС НАТО . Во встрече приняли участие представители Белоруссии

Лидер литовских консерваторов Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литве нельзя принимать участие в мероприятиях, если страну не относят к группе государств ЕС. МИД Литвы утверждал: республика якобы не входила в состав СССР, а была оккупирована. МИД назвал поездку чиновника «человеческой ошибкой».

Сам Норбутас считает её полезной для страны. Он утверждает, что мероприятие стимулировало демократические процессы в указанных странах, а Литва была примером.