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Ереван не подтвердил данные о встречи глав МИД Армении и Азербайджана
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Ереван не подтвердил данные о встречи глав МИД Армении и Азербайджана 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 22 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян не подтвердил информацию о договоренности о предстоящей встрече глав МИД Армении и Азербайджана.
Ранее официальный представитель азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев заявил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар договорились провести встречу в ближайшее время при посредничестве Минской группы ОБСЕ.
"Во-первых, встречи (Мнацаканяна и Мамедъярова — ред.) не было, они просто поздоровались,. Если будет договоренность — мы об этом сообщим заранее", — сообщил Балаян РИА Новости.
Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что самой договоренности о встречи не было, как об этом сообщает азербайджанская сторона, он ответил отрицательно. «Нет» — сказал Балаян.
Мнацаканян и Зограбян участвовали в заседании в рамках неформальных министерских диалогов стран-участниц «Восточного партнерства», проходящих в пятницу Минске.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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