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СМИ: премьер Армении примет участие в саммите НАТО в июле
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СМИ: премьер Армении примет участие в саммите НАТО в июле 

ТАСС 47 минут назад
Фото: Национальный Туристический Союз
ЕРЕВАН, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 11-12 июля собирается принять участие в саммите НАТО в Брюсселе. Об этом в пятницу сообщила газета «Жаманак».
"Участие премьер-министра Армении в саммите НАТО очень важно для нашей страны. Хотя Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности [ОДКБ], официальный Ереван рассматривает НАТО как партнерскую организацию и надежного союзника в вопросах обеспечения безопасности республики", — сообщил источник издания в армянском правительстве.
Ранее Пашинян заявил, что его правительство не собирается менять внешнеполитический курс страны и остается приверженным всем заключенным международным соглашениям.
ОДКБ — международная организация по вопросам безопасности, участниками которой являются в настоящее время шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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