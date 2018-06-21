Премьер-министр Армении охарактеризовал свои отношения с Путиным 

О футболе и торговле в рамках Евразийского экономического союза говорил премьер-министр Армении в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР». Также он рассказал, какие у него отношения с Владимиром Путиным.
«Сложились прямые, честные отношения, мы прямо и честно все обсуждаем. Думаю, мы очень хорошо понимаем друг друга. Эта прямота помогла тому, что в столь короткое время мы достигли очень хорошего и доверительного уровня», — отметил Пашинян.
Относительно ЕАЭС глава правительства Армении заявил, что «в торговых отношениях в ЕАЭС реально нет никаких лимитов, это очень большое поле, и там очень большой потенциал».
«Армения может в принципе бесконечно экспортировать, и мы должны над этим работать. У нас сейчас очень большими темпами растет экспорт сельскохозяйственной продукции, мы надеемся еще достигнуть роста экспорта промышленной продукции, объема туристических потоков из России и других стран ЕАЭС в Армению», — добавил премьер-министр республики.
Полную версию интервью Никола Пашиняна смотрите сегодня после 19-часовых новостей.
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