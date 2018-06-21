Прямой авиарейс может связать Архангельск и Армению

На встрече губернатора Архангельской области Игоря Орлова с министром территориального управления и развития Республики Армении Суреном Папикяном и новым губернатором Вайоцдзорской области Арагацом Сагателяном речь шла о торговых и иных отношениях Поморья с регионами Армении.

Собеседник агентства напомнил, в частности, что в 2012 году Архангельская область одной из первой в России подписала соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве как с правительством Республики Армении, так и с администрацией Вайоцдзорской области, подкрепив документ планом совместных действий. А в апреле нынешнего года в столице Поморья было подписано соглашение о сотрудничестве между Архангельском и Джермуком — городом-курортом Вайоц Дзора.

"За последние шесть лет товарооборот между Архангельской областью и Арменией вырос почти в три раза и составил более полутора миллионов долларов. Мы рассчитываем, что предпринимательская активность будет развиваться и в связи с открытием Дома Архангельска в Ереване , которое запланировано на осень и будет приурочено к 2800-летию столицы Армении", — процитировал представитель пресс— службы губернатора Орлова.

Дом Архангельска в Армении должен стать площадкой для совместных проектов двух сторон. Кроме того, там будет представлена продукция товаропроизводителей Поморья, информация о культуре Русского Севера и туристических возможностях Архангельской области.

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