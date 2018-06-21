Ещё
Прямой авиарейс может связать Архангельск и Армению
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прямой авиарейс может связать Архангельск и Армению 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Власти Архангельской области в ходе рабочего визита в Армению договорились с коллегами из Вайоцдзорской области республики об организации прямого рейса из Архангельска в Армению; в качестве возможного варианта воздушного сообщения рассматривается аэропорт города Гюмри, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства российского региона.
На встрече губернатора Архангельской области Игоря Орлова с министром территориального управления и развития Республики Армении Суреном Папикяном и новым губернатором Вайоцдзорской области Арагацом Сагателяном речь шла о торговых и иных отношениях Поморья с регионами Армении.
Собеседник агентства напомнил, в частности, что в 2012 году Архангельская область одной из первой в России подписала соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве как с правительством Республики Армении, так и с администрацией Вайоцдзорской области, подкрепив документ планом совместных действий. А в апреле нынешнего года в столице Поморья было подписано соглашение о сотрудничестве между Архангельском и Джермуком — городом-курортом Вайоц Дзора.
"За последние шесть лет товарооборот между Архангельской областью и Арменией вырос почти в три раза и составил более полутора миллионов долларов. Мы рассчитываем, что предпринимательская активность будет развиваться и в связи с открытием Дома Архангельска в Ереване, которое запланировано на осень и будет приурочено к 2800-летию столицы Армении", — процитировал представитель пресс— службы губернатора Орлова.
Дом Архангельска в Армении должен стать площадкой для совместных проектов двух сторон. Кроме того, там будет представлена продукция товаропроизводителей Поморья, информация о культуре Русского Севера и туристических возможностях Архангельской области.
Другие новости региона читайте здесь >>
Последние новости
Удар "Шилом": почему аналитики НАТО считали Ту-22 смертельной угрозой Мигранты дробят Запад — теперь уже официально "Мокрых" дел мастер: за кем охотилась банда киллеров Аслана Гагиева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Евросети» пришел конец69
Порошенко позвонил Путину с просьбой296
Силуанов порадовал пенсионеров484
Массовое ДТП в центре Москвы: четверо погибших235
Популярную певицу убили в Турции4
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
00:44
Как попасть из клозета на свадьбу
Общество
03:16
Порошенко позвонил Путину с просьбой
Политика Конфликты
02:09
«Евросети» пришел конец
Компании
03:22
Главная сенсация ЧМ: Россия оказалась совсем не страшной
Политика Статьи
02:11
Тигр попытался перекусить посетителем зоопарка
Общество Происшествия
01:54
Безработных отправят на досрочную пенсию
Личный счет Общество
03:32
Москвич выпрыгнул из окна ради спасения телефона
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение