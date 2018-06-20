Азербайджанская армия психологически приготовилась к «освобождению» Карабаха 

Бойцов настраивают на войну по указу президента Алиева
Азербайджанская армия «психологически» готова к «освобождению» Нагорно-Карабахской республики. Об этом заявил глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов.
По его словам, целью Минобороны является «подготовить армию к войне», поскольку политические переговоры не являются работой ведомства, передает «Интерфакс».
Гасанов заявил, что на данный момент азербайджанские военные, 80 процентов из которых — контрактники, готовы к «освобождению оккупированных территорий» Нагорного Карабаха, в том числе психологически.
Чиновник подчеркнул, что задачу обеспечить боеготовность армии поставил перед военными глава Азербайджана Ильхам Алиев. Он уточнил, что это касается обновления парка боевых машин и закупки новых артиллерийских систем. Гасанов пообещал выполнить эту задачу в течение нескольких лет.
Конфликт в Карабахе разгорелся в феврале 1988 года после того, когда Нагорно-Карабахская автономная область вышла из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в Степанакерте было объявлено о создании непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, которую поддержала Армения.
В феврале Алиев заявил, что стратегической целью политической элиты и народа Азербайджана является захват столицы Армении Еревана, который он назвал «исторической землей» азербайджанцев. К «историческим землям» он также причислил Сюникскую область Армении и озеро Севан на армянской территории.