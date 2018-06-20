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Азербайджан похвалился успешным наступлением на армянские владения
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Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе

Азербайджан похвалился успешным наступлением на армянские владения 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Министерство обороны Азербайджана распространило видеоролик о занятии Вооруженными силами страны села Гюннют в Нахичеванской автономной республике, с 1992 года контролировавшееся армянскими военными. Видео доступно на YouTube.
Об успехе азербайджанских военных рассказал и министр обороны страны Закир Гасанов. «В результате успешной операции нашей армии 11 тысяч гектаров земли были освобождены от оккупации. Хочу сказать, что наша армия уже контролирует дорогу на Лачин (город, находящийся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики — прим. »Ленты.ру»). Это наш очередной успех», — цитирует Гасанова агентство АПА.
Информация о переходе контроля над селом Гюннют к Вооруженным силам Азербайджана появилась в конце мая. В пресс-службе отдельной общевойсковой армии Нахичеванской автономной республики сообщили, что азербайджанские солдаты заняли ряд возвышенностей и гор в этой местности. Также указывалось, что благодаря действиям военных Баку сможет «контролировать» автомобильную дорогу между Ереваном и столицей Нагорно-Карабахской республики Степанакертом.
В феврале президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал политической и стратегической целью «возвращение в Ереван», который, по его словам, «историческая территория азербайджанцев». Алиев отнес к историческим землям Азербайджана Эриванское ханство (юго-западные и центральные области Армении), Зангезур и Гокча (озеро Севан на востоке Армении).
Министерство иностранных дел Армении обвинило азербайджанского президента в расизме. «Заявления президента Азербайджана, государства, появившегося на политической карте мира лишь 100 лет назад, о территориальных претензиях к Армении — не новость. Эти заявления в совокупности с неоднократными декларациями о том, что армяне всего мира — враги Азербайджана номер один, в очередной раз демонстрируют всю расистскую сущность правящего режима Баку», — сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
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