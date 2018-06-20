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Мода из Казахстана с доставкой в Грузию
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Мода из Казахстана с доставкой в Грузию 

Sputnik Грузия 3 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Съемочная группа Sputnik побывала на закрытом показе мод, который провели в Тбилиси представители fashion индустрии из Казахстана. Смотрите на видео, как прошел показ.
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