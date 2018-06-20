Медведев смотрел матч сборной России вместе с премьером Белоруссии 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, Что смотрел встречу национальной сборной против команды Египта на чемпионате мира 2018 года вместе с главой правительства Белоруссии Андреем Кобяковым, сообщает ТАСС.
"За Россию болели вместе с белорусским коллегой Андреем Кобяковым. Победа!" — написал Медведев в фейсбуке.
В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1. "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию матча.
Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) 20 июня сыграет с Саудовской Аравией.