Медведев смотрел матч сборной России вместе с премьером Белоруссии

"За Россию болели вместе с белорусским коллегой Андреем Кобяковым. Победа!" — написал Медведев в фейсбуке.

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1. "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию матча.

Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) 20 июня сыграет с Саудовской Аравией