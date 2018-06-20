Что осталось от союза Москвы и Минска

Владимир Путин и Президенты России и Белоруссии Александр Лукашенко 19 июня в Минске открыли заседание высшего государственного совета Союзного государства (ВГС). Лидеры также провели двусторонние переговоры. Личная встреча, на которую по плану был отведён час, продлилась несколько часов.

Предыдущее заседание ВГС (в него, помимо президентов, входят главы правительств и руководители палат парламентов обеих стран) состоялось в июне 2017 года в Москве . На нынешнем удалось обсудить свыше десятка проблем. Договору о Союзном государстве в декабре этого года исполнится 20 лет. До сих пор не заработали в полной мере органы власти единого государства, такие как союзное правительство и союзный парламент. Однако на протяжении двух десятилетий граждане России и Белоруссии имеют право беспрепятственно жить и работать на территории обоих государств неограниченное время, пересекать границу без виз и даже проверки документов.

Хотя и на бытовом уровне до сих пор остаются не урегулированными многие аспекты. На встрече обсудили отмену роуминга на мобильную связь между двумя странами — в настоящее время при поездке в соседнее государство цена на связь становится сопоставимой со стоимостью разговора при путешествии в страны Евросоюза и даже, в некоторых случаях, дороже.

В области государственной безопасности удалось договориться о выработке новой военной доктрины Союзного государства. Предыдущая была принята в 2001 году и требует серьёзных изменений в связи с принятием новых документов в обеих странах.

Один из наиболее острых вопросов в двусторонних отношениях — контроль на общей с Россией границе. Во-первых, после отмены Минском виз для жителей ЕС, встал вопрос о прозрачности рубежей РФ. Во-вторых, у многих в Москве вызывает тревогу, что под видом белорусских товаров в Россию попадают попавшие под санкции европейские товары. Особое раздражение в Минске вызывают вводимые Москвой ограничения на поставку белорусских товаров, которые успели прозвать «молочными войнами».

Стороны считают переговоры плодотворными. Как отметил Путин, товарооборот между РФ и Белоруссией постоянно растёт и составил в прошлом году $32,4 млрд «При сохранении такой позитивной динамики нам вполне по силам вывести взаимную торговлю на уровень в $50 млрд», — подчеркнул российский президент. Он также заметил, что постоянно растёт роль Белоруссии при транспортировке российского газа в Европу.

В то же время ряд экспертов указывает на то, что в последние годы Россия и Белоруссия фактически замораживают «статус-кво»: Москва и Минск смирились, что Союзное государство существует только на бумаге, но при этом не разрывают договор о его создании.

Богдан Безпалько , член совета по межнациональным отношениям при президенте России:

В настоящее время мы не видим никакого Союзного государства. Отношения между Россией и Белоруссией строятся на условиях, невыгодных Москве. Россия фактически превратилась в сырьевой придаток Белоруссии. РФ поставляет ежегодно в соседнюю страну без пошлин 22 млн тонн нефти, а обратно не получает нефтепродукты, которые должна получать — белорусы продают их в Европу через порты стран Балтии, которые являются членами ЕС и НАТО. Белоруссия получает от России газ с большой скидкой, а потом продаёт его своим предприятиям вдвое дороже. Российские кредиты помогают субсидировать белорусское сельское хозяйство, а потом по демпинговым ценам отправлять сельхозпродукцию в Россию. В результате чего страдают российские аграрии. Более того, наблюдается снижение качества белорусских товаров, откуда и возникают всякие «молочные» войны. Это не говоря про потоки контрабанды европейских товаров, которые подрывают эффективность российских контрсанкций.

Причём всегда, когда речь идёт о предоставлении Россией газа, нефти и кредитов для Белоруссии, нам говорят про союзнические отношения. Но как только Москва просит разместить на белорусской территории военную базу, говорит о поставках в соседнюю страну сельхозтехники, как наталкивается на стену непонимания.

Более того, достаточно сложно складываются отношения в гуманитарной сфере. В мае в Белоруссии открыли первый памятник Тадеушу Костюшко — польскому военачальнику, который поднял восстание против России. Многие общественные деятели Белоруссии пишут, что белорусы постоянно воевали с русскими, а русские — вообще не славяне и совсем другой народ.