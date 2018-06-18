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Армения избрана членом Экономического и социального совета ООН
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Армения избрана членом Экономического и социального совета ООН 

Мир24 1 час назад
Армения стала членом Экономического и социального совета Орагнизации Объединенных Наций. «За» включение государства в этот орган высказались 177 представителей разных стран. Голосование состоялось на пленарном заседании 72-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Подробности сообщил МИД республики, передает телеканал «МИР 24».
«Армения на три года избрана членом Экономического и социального совета ООН. Мы это расцениваем, как квоту доверия со стороны мирового сообщества, и снова подтверждаем, что намерены содействовать устойчивому развитию международного сотрудничества», — заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
Армения избирается членом данного Совета во второй раз. Впервые это произошло в 2004-м. По данным МИД Армении, в общей сложности выбрали 18 членов Совета. Его главная задача — это поиск совместных решений по экономическим, социальным и природоохранным проблемам. Добавим, что Россия также переизбрана на трехлетний срок. Москва является неизменным членом Экономического и социального совета ООН с 1947 года. Сам орган был создан двумя годами раньше.
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