Армения избрана членом Экономического и социального совета ООН

Армения стала членом Экономического и социального совета Орагнизации Объединенных Наций. «За» включение государства в этот орган высказались 177 представителей разных стран. Голосование состоялось на пленарном заседании 72-й Генассамблеи ООН Нью-Йорке . Подробности сообщил МИД республики, передает телеканал «МИР 24».

«Армения на три года избрана членом Экономического и социального совета ООН . Мы это расцениваем, как квоту доверия со стороны мирового сообщества, и снова подтверждаем, что намерены содействовать устойчивому развитию международного сотрудничества», — заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян

Армения избирается членом данного Совета во второй раз. Впервые это произошло в 2004-м. По данным МИД Армении, в общей сложности выбрали 18 членов Совета. Его главная задача — это поиск совместных решений по экономическим, социальным и природоохранным проблемам. Добавим, что Россия также переизбрана на трехлетний срок. Москва является неизменным членом Экономического и социального совета ООН с 1947 года. Сам орган был создан двумя годами раньше.

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