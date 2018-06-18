Глава МИД Армении встретился с представителями ОБСЕ

Сотрудничество с ОБСЕ привело к осуществлению ряда значительных реформ в Армении, отметил министр. Он проинформировал делегацию о последних политических событиях в Армении.

Постоянные представители в ОБСЕ подчеркнули, что первая такая встреча после шестилетнего перерыва — хорошая возможность для знакомства с местными политическими событиями и оценки уровня безопасности в регионе. —0—