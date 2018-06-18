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Глава МИД Армении встретился с представителями ОБСЕ
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Глава МИД Армении встретился с представителями ОБСЕ 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Ереван, 18 июня /Синьхуа/ -— Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на встрече с делегацией постоянных представителей более десяти стран в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подчеркнул, что Армения высоко ценит многостороннее сотрудничество в рамках ОБСЕ. Об этом сообщает МИД Армении.
Сотрудничество с ОБСЕ привело к осуществлению ряда значительных реформ в Армении, отметил министр. Он проинформировал делегацию о последних политических событиях в Армении.
Постоянные представители в ОБСЕ подчеркнули, что первая такая встреча после шестилетнего перерыва — хорошая возможность для знакомства с местными политическими событиями и оценки уровня безопасности в регионе. —0—
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