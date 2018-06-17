Ереванский суд решил оставить депутата от бывшей правящей партии под стражей

ЕРЕВАН , 17 июня. / ТАСС /. Суд общей юрисдикции города Ереван в воскресенье решил оставить под стражей задержанного 16 июня депутата от бывшей правящей Республиканской партии , бывшего заместителя министра обороны Армении Манвела Григоряна. Об этом сообщил журналистам адвокат Григоряна Грант Ананян.

"Суд решил не менять меру пресечения господину Григоряну. Он останется под стражей", — подчеркнул Ананян.

В воскресенье вечером Служба национальной безопасности (СНБ) республики опубликовала видеоматериал об обыске на даче бывшего замминистра обороны Армении. На распространенных кадрах видно, что сотрудники СНБ изымают из дома задержанного оружие и большое количество боеприпасов. Пресс-служба ведомства засняла также гараж Григоряна, где припаркованы несколько десятков машин разных марок, в том числе и ретро-автомобили.

Особое место в репортаже было уделено найденному продовольствию, которое было предназначено для вооруженных сил республики. Как ранее заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян , Григорян этим продовольствием кормил своих домашних питомцев — медведей и тигров.

Григорян был задержан в субботу в ходе специальной операции СНБ в городе Эчмиадзин (15 км от Еревана). Пресс-служба СНБ сообщила, что он подозревается в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Согласно конституции Армении, если Григоряну будет предъявлено обвинение, санкцию на его арест может выдать только парламент большинством голосов депутатов.