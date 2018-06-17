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Ереванский суд решил оставить депутата от бывшей правящей партии под стражей
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Ереванский суд решил оставить депутата от бывшей правящей партии под стражей 

ТАСС 17 минут назад
ЕРЕВАН, 17 июня. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции города Ереван в воскресенье решил оставить под стражей задержанного 16 июня депутата от бывшей правящей Республиканской партии, бывшего заместителя министра обороны Армении Манвела Григоряна. Об этом сообщил журналистам адвокат Григоряна Грант Ананян.
"Суд решил не менять меру пресечения господину Григоряну. Он останется под стражей", — подчеркнул Ананян.
В воскресенье вечером Служба национальной безопасности (СНБ) республики опубликовала видеоматериал об обыске на даче бывшего замминистра обороны Армении. На распространенных кадрах видно, что сотрудники СНБ изымают из дома задержанного оружие и большое количество боеприпасов. Пресс-служба ведомства засняла также гараж Григоряна, где припаркованы несколько десятков машин разных марок, в том числе и ретро-автомобили.
Особое место в репортаже было уделено найденному продовольствию, которое было предназначено для вооруженных сил республики. Как ранее заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, Григорян этим продовольствием кормил своих домашних питомцев — медведей и тигров.
Григорян был задержан в субботу в ходе специальной операции СНБ в городе Эчмиадзин (15 км от Еревана). Пресс-служба СНБ сообщила, что он подозревается в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Согласно конституции Армении, если Григоряну будет предъявлено обвинение, санкцию на его арест может выдать только парламент большинством голосов депутатов.
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