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ОБСЕ анонсировала визит своих представителей в Армению
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ОБСЕ анонсировала визит своих представителей в Армению 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе анонсировала визит 25 представителей ОБСЕ в Армению, Грузию и Азербайджан. Об этом сообщается на сайте организации.
"Двадцать пять постоянных представителей ОБСЕ отправится в Армению, Грузию и Азербайджан с 18 по 22 июня 2018 года", — говорится в сообщении.
Как отмечается, делегация ОБСЕ намерена провести встречи с представителями национальных властей, парламентов и гражданского общества.
При этом основной целью визита является подтверждение послами поддержки стабильности и мира в соответствии с обязательствами и принципами ОБСЕ.
Ранее в ОБСЕ сообщили о снижении числа погибших и пострадавших в Донбассе.
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