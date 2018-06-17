ОБСЕ анонсировала визит своих представителей в Армению

"Двадцать пять постоянных представителей ОБСЕ отправится в Армению, Грузию и Азербайджан с 18 по 22 июня 2018 года", — говорится в сообщении.

Как отмечается, делегация ОБСЕ намерена провести встречи с представителями национальных властей, парламентов и гражданского общества.

При этом основной целью визита является подтверждение послами поддержки стабильности и мира в соответствии с обязательствами и принципами ОБСЕ.

Ранее в ОБСЕ сообщили о снижении числа погибших и пострадавших в Донбассе.