Оппозиция Македонии выступила против договора с Грецией

Оппозиционная партия Македонии ВМРО-ДПМНЕ призвала жителей страны выйти на массовый протестный марш против договора с Грецией о переименовании страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению оппозиции, данный договор «противоречит государственным и национальным интересам Республики Македония, а также подрывает суверенитет страны».

Как отмечается, партия призывает граждан Македонии недовольных этим договором принять участия в протестном марше.

Ранее в генеральном секретариате по делам печати и информации Греции заявили, что церемония подписания соглашения о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония пройдет 17 июня.