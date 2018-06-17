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Оппозиция Македонии выступила против договора с Грецией
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Оппозиция Македонии выступила против договора с Грецией 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Оппозиционная партия Македонии ВМРО-ДПМНЕ призвала жителей страны выйти на массовый протестный марш против договора с Грецией о переименовании страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению оппозиции, данный договор «противоречит государственным и национальным интересам Республики Македония, а также подрывает суверенитет страны».
Как отмечается, партия призывает граждан Македонии недовольных этим договором принять участия в протестном марше.
Ранее в генеральном секретариате по делам печати и информации Греции заявили, что церемония подписания соглашения о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония пройдет 17 июня.
Как отмечалось, соглашение будет подписано в присутствии премьер-министров Алексиса Ципраса и Зорана Заева.
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