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Болельщики из Казахстана: «На трибунах „Самара Арены“ видны флаги Болгарии, Армении, Казахстана»
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Болельщики из Казахстана: «На трибунах „Самара Арены“ видны флаги Болгарии, Армении, Казахстана»
Волга Ньюс
2 часа назад
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Фото:
Волга Ньюс
«
Казахстан
в чемпионате мира не участвует. Но нам есть за кого болеть. Мы, конечно, будем поддерживать сборную России!», — сказали болельщики из Казахстана.
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