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Болельщики из Казахстана: «На трибунах „Самара Арены“ видны флаги Болгарии, Армении, Казахстана»
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Болельщики из Казахстана: «На трибунах „Самара Арены“ видны флаги Болгарии, Армении, Казахстана» 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
«Казахстан в чемпионате мира не участвует. Но нам есть за кого болеть. Мы, конечно, будем поддерживать сборную России!», — сказали болельщики из Казахстана.
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