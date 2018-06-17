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В Ереване закончился митинг в поддержку задержанного экс-замглавы МО
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В Ереване закончился митинг в поддержку задержанного экс-замглавы МО 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ЕРЕВАН, 17 июн — РИА Новости. Сторонники задержанного в субботу бывшего замглавы минобороны Армении, депутата парламента Манвела Григоряна, протестовавшие у здания службы национальной безопасности (СНБ) в центре Еревана и требовавшие его освобождения, разошлись, передает корреспондент РИА Новости.
Григорян, возглавляющий «Союз добровольцев „Еркрапа“, был задержан СНБ в субботу по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Ранее в пресс-центре СНБ сообщили, что в доме Григоряна, на его даче и принадлежащей ему территории во время обысков обнаружено большое количество оружия.
»Сейчас мы расходимся, но договорились собраться здесь снова, в 10.00 (09.00 мск). Мы не отступим, мы требуем справедливости", — сказал журналистам один из участников акции.
До этого протестующие на несколько минут перекрыли центральную улицу Налбандяна, где находится здание СНБ.
Ранее зампред бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян сообщил, что в службу нацбезопасности для встречи с Григоряном направились вице-спикер армянского парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов и глава фракции Ваграм Багдасарян.
РПА ранее распространила заявление, в котором говорится, что задержание вызвано политическими мотивами.
Общественно-политическая организация «Союз добровольцев „Еркрапа“ (Союз добровольцев-ополченцев), основанная в 1993 году, является военизированным формированием. Члены союза принимали участие в конфликте в Карабахе. В союз входят более 10 тысяч человек.
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