В Ереване закончился митинг в поддержку задержанного экс-замглавы МО

ЕРЕВАН , 17 июн — РИА Новости . Сторонники задержанного в субботу бывшего замглавы минобороны Армении , депутата парламента Манвела Григоряна, протестовавшие у здания службы национальной безопасности (СНБ) в центре Еревана и требовавшие его освобождения, разошлись, передает корреспондент РИА Новости.

Григорян, возглавляющий «Союз добровольцев „Еркрапа“, был задержан СНБ в субботу по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Ранее в пресс-центре СНБ сообщили, что в доме Григоряна, на его даче и принадлежащей ему территории во время обысков обнаружено большое количество оружия.

»Сейчас мы расходимся, но договорились собраться здесь снова, в 10.00 (09.00 мск). Мы не отступим, мы требуем справедливости", — сказал журналистам один из участников акции.

До этого протестующие на несколько минут перекрыли центральную улицу Налбандяна, где находится здание СНБ.

РПА ранее распространила заявление, в котором говорится, что задержание вызвано политическими мотивами.

Общественно-политическая организация «Союз добровольцев „Еркрапа“ (Союз добровольцев-ополченцев), основанная в 1993 году, является военизированным формированием. Члены союза принимали участие в конфликте в Карабахе. В союз входят более 10 тысяч человек.