Протестующие попытались перекрыть улицу в центре Еревана 

Полиция оттеснила протестующих, которые пытались перекрыть улицу Налбандяна в центре Еревана, сообщают информационные агентства.
Участников акции протеста оттеснили на тротуар, передает РИА «Новости».
На акцию у здания Службы нацбезопасности Армении вышли сторонники задержанного в субботу бывшего замглавы минобороны страны, депутата парламента Манвела Григоряна.
Григорян возглавляет «Союз добровольцев „Еркрапа“. Его задержали в субботу по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия. В СНБ сообщали, что у депутата нашли большое количество оружия.
Напомним, в 2018 году в Армении прошла волна массовых протестов, в результате которых премьер-министром страны стал Никол Пашинян.