Москва — Ереван: смена акцентов

Владимир Путин 13 июня встретился с избранным премьером Армении Николом Пашиняном. Эта встреча широко освещалась в армянской прессе.

Издания отмечают: стороны согласились, что отношения должны развиваться на основе уважения суверенитета обеих стран. Как заявил однопартиец Пашиняна Эдмонд Манукян, таким образом премьер дал понять, что кооперация Армении с Россией изменится.

Раньше, как считает Манукян, Ереван не раз шел на уступки Москве именно за счет суверенитета. В качестве примера он приводит соглашение по газу с Россией, по которому правительство Армении передало «Газпрому» принадлежащие Армении последние 20% акций «АрмРосгазпрома» для погашения долга за российский газ.

Отношения действительно изменятся и, хочется верить, в лучшую сторону, говорит политолог Степан Григорян:

Степан Григорян, политолог:

«После избрания новой власти Армении было очевидно, что возникают вопросы, какими механизмами, как она будет работать с Россией. Потому что бывшая власть, которую возглавлял Серж Саргсян, имела прямые бизнес-интересы, в том числе с российскими и армянскими олигархическими кругами, поэтому отношения при Серже Саргсяне напоминали больше отношения суверена и вассала. Сейчас этого не будет, они будут равными, но они очень усилят наши отношения с Россией, потому что когда работают взаимные интересы, всегда настроения усиливаются. Ведь почему в Армении были очень серьезные критические настроения по отношению к России? Не только из-за цен на газ, что почему-то они у нас в два раза выше, чем цены, которые вы даете Украине. Никол Пашинян поехал, открыто рассказал все это Владимиру Путину. Я абсолютно уверен, что будут приниматься взаимные, очень хорошие решения, которые только усилят наши отношения».

Сейчас Армения готовится к проведению внеочередных парламентских выборов. Приблизительная дата — 2 сентября этого года.