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В Россию запретили ввозить обезьян из Армении
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В Россию запретили ввозить обезьян из Армении
News.ru
2 часа назад
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Россельхознадзор
объявил о временном запрете животных из отряда приматов, которых привозят из
Армении
. Сотрудники ведомства обнаружили нарушения при документальном и физическом контроле ввоза приматов из этой страны.
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