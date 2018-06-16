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В Россию запретили ввозить обезьян из Армении
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В Россию запретили ввозить обезьян из Армении 

News.ru 2 часа назад
Россельхознадзор объявил о временном запрете животных из отряда приматов, которых привозят из Армении. Сотрудники ведомства обнаружили нарушения при документальном и физическом контроле ввоза приматов из этой страны.
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