В Ереване обсудили вопрос либерализации виз с Евросоюзом

«Я встретился с послом Германии в Армении Матиасом Кислером. В ходе встречи мы подчеркнули необходимость углубления сотрудничества между нашими странами в двустороннем и многостороннем форматах. Мы обсудили ряд вопросов, связанных с инвестициями и либерализацией визового режима», — подчеркнул чиновник.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что либерализация визового режима с ЕС является приоритетным вопросом для Армении, и выразил надежду на то, что переговоры по этому вопросу начнутся в ближайшем будущем.

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