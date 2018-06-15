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В Ереване обсудили вопрос либерализации виз с Евросоюзом
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В Ереване обсудили вопрос либерализации виз с Евросоюзом 

Мир24 56 минут назад
Первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян и посол Германии Матиас Кислер обсудили вопрос либерализации визового режима с Европейским союзом. Об этом Мирзоян написал на своей странице в Facebook.
«Я встретился с послом Германии в Армении Матиасом Кислером. В ходе встречи мы подчеркнули необходимость углубления сотрудничества между нашими странами в двустороннем и многостороннем форматах. Мы обсудили ряд вопросов, связанных с инвестициями и либерализацией визового режима», — подчеркнул чиновник.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что либерализация визового режима с ЕС является приоритетным вопросом для Армении, и выразил надежду на то, что переговоры по этому вопросу начнутся в ближайшем будущем.
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