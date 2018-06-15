В Армении освободили из-под ареста экс-министра обороны НКР

ЕРЕВАН , 15 июн — РИА Новости . Кассационный суд Армении в пятницу освободил из-под ареста бывшего министра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвела Бабаяна под поручительство депутатов, передает корреспондент РИА Новости.

Бабаян 28 ноября 2017 года был приговорен к шести годам лишения свободы. Против него было возбуждено дело по статьям «отмывание денег» и «контрабанда оружия». Экс-главе Минобороны вменялось подстрекательство к приобретению переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла». В феврале 2018 года апелляционный суд оставил приговор в силе.

"Изменить меру пресечения Самвела Бабаяна, освободив его под личное поручительство депутатов Национального собрания (парламента) республики Армении", — говорится в зачитанном судьей решении.

Кассационный суд также частично удовлетворил жалобу адвокатов Бабаяна, направив уголовное дело на доследование в суд первой инстанции.

Бабаян был командующим Армией обороны Карабаха с 1993 по 1999 годы и министром обороны НКР в 1995–1999 годах. В 2000 году он был приговорен к 14 годам лишения свободы за организацию покушения на занимавшего на тот момент пост президента НКР Аркадия Гукасяна , однако спустя 4,5 года был помилован.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>