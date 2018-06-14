Пашинян рассчитывает увеличить экспорт овощей и фруктов в Россию

«Визит оцениваю очень положительно и эффективно. Могу сказать, что, по сути, для дальнейшего развития армяно-российских отношений нет никаких политических препятствий, надо лишь реализовать потенциал и работать над развитием отношений», — заявил Пашинян.

Кроме того, премьер надеется, что в ближайшее время Армения нарастит объемы экспорта в Россию фруктов и овощей. Пашинян подчеркнул, что особое внимание следует уделить соблюдению всех необходимых санитарных требований.

«Сезон уже начался, и надеемся, что в скором времени будем в состоянии экспортировать овощи и фрукты в Россию. Во всяком случае, в России ждут этого. Надо быть очень внимательным и все организовать при строгом соблюдении фитосанитарных норм», — подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр Армении рассказал и о первой встрече со своим российским коллегой. Он отметил, что во время беседы с Дмитрием Медведевым они обсудили множество вопросов, оговорили повестку двусторонних отношений. Пашинян выразил надежду, что уровень взаимного доверия двух стран будет развиваться.

«Наши отношения всегда были особенными, они такими есть и такими же останутся. Я не сомневаюсь в этом и уверен, что в экономическом аспекте наши отношения также будут развиваться», — сказал премьер Армении.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с послом РФ в республике Сергеем Копыркиным обсудили ряд вопросов сотрудничества. По словам Пашиняна, Ереван заинтересован в развитии взаимодействия с Москвой во всех сферах. Также он подчеркнул важность сотрудничества двух стран в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕЭАС) «в целях решения существующих проблем и повышения эффективности интеграционных процессов».

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