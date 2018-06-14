Ещё
Пашинян рассчитывает увеличить экспорт овощей и фруктов в Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пашинян рассчитывает увеличить экспорт овощей и фруктов в Россию 

Мир24 2 часа назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал свой рабочий визит в Москву. По его словам, встреча с российским президентом Владимиром Путиным и беседа с премьером Дмитрием Медведевым прошли эффективно. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
«Визит оцениваю очень положительно и эффективно. Могу сказать, что, по сути, для дальнейшего развития армяно-российских отношений нет никаких политических препятствий, надо лишь реализовать потенциал и работать над развитием отношений», — заявил Пашинян.
Кроме того, премьер надеется, что в ближайшее время Армения нарастит объемы экспорта в Россию фруктов и овощей. Пашинян подчеркнул, что особое внимание следует уделить соблюдению всех необходимых санитарных требований.
«Сезон уже начался, и надеемся, что в скором времени будем в состоянии экспортировать овощи и фрукты в Россию. Во всяком случае, в России ждут этого. Надо быть очень внимательным и все организовать при строгом соблюдении фитосанитарных норм», — подчеркнул Пашинян.
Премьер-министр Армении рассказал и о первой встрече со своим российским коллегой. Он отметил, что во время беседы с Дмитрием Медведевым они обсудили множество вопросов, оговорили повестку двусторонних отношений. Пашинян выразил надежду, что уровень взаимного доверия двух стран будет развиваться.
«Наши отношения всегда были особенными, они такими есть и такими же останутся. Я не сомневаюсь в этом и уверен, что в экономическом аспекте наши отношения также будут развиваться», — сказал премьер Армении.
Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с послом РФ в республике Сергеем Копыркиным обсудили ряд вопросов сотрудничества. По словам Пашиняна, Ереван заинтересован в развитии взаимодействия с Москвой во всех сферах. Также он подчеркнул важность сотрудничества двух стран в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕЭАС) «в целях решения существующих проблем и повышения эффективности интеграционных процессов».
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Путин выразил соболезнования родным Говорухина Никол Пашинян в Москве погонял мяч с волком Забивакой Глава МИД Армении пожелал россиянам мира и благополучия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине остро отреагировали на слова Трампа о Крыме349
Раскрыт размер наследства Говорухина26
Трамп сделал заявление по Крыму818
Россию обвинили в авиаударе по Сирии137
Голикова пояснила порядок выхода на пенсию2401
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
26:13
«Газпром» временно «победил» споре с «Нафтогазом»
Компании Рынки
02:32
Как Че Гевара стал символом капитализма
Общество
08:25
В повышении пенсионного возраста нашли плюсы
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение