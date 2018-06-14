Медведев: Отношения России и Армении развиваются уверенно и динамично

«Армения — наш близкий союзник и мы вместе стремимся к интеграционному объединению, вместе сотрудничаем в ОДКБ и развиваемся по скоординированному сценарию, мы координируем свое развитие по линии социальной, в экономике и других отраслях», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Премьер-министр также подчеркнул, что правительства стран должны стремиться к дальнейшему сближению и расширению двустороннего сотрудничества.

«Наши отношения развиваются уверенно и динамично. Это, безусловно, связано с нашим сотрудничеством в ЕЭС. Это связано также с тем, что ваша экономика за последнее время показывает неплохие цифры развития, и наша экономика развивается. Это, безусловно, результат взаимного сотрудничества», — отметил Медведев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответном слове подчеркнул, что отношения двух стран «всегда были особенными» и выразил уверенность в их дальнейшем развитии. Он также поздравил своего российского коллегу с началом чемпионата мира по футболу и пожелал удачи подопечным Станислава Черчесова

«В целом наши отношения и сейчас развиваются позитивно. Мы считаем, что они развиваются на основе уважения национальных интересов друг друга. И у России, и у Армении есть много общего в национальных интересах», — заявил Никол Пашинян.

Напомним, накануне с премьер-министром Армении встретился президент России Владимир Путин . Глава государства отметил стратегический характер отношений между двумя странами.

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