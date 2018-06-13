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Медведев: 83% расчетов с Белоруссией идут в рублях
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Медведев: 83% расчетов с Белоруссией идут в рублях 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 13 июня — «Вести. Экономика». Россия и Белоруссия намерены устранять препятствия на пути взаимного доступа товаров и услуг на свои рынки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Совмина Союзного государства России и Белоруссии.
"Нам нужно создавать равные правила для ведения бизнеса. Соответствующее решение сегодня закрепим в постановлении Совета министров. Одна из наших главных целей — увеличение доли наукоемкой продукции с высокой степенью переработки. Нужно создавать на территории России и Белоруссии условия для экспортно-ориентированных товаров", — отметил глава российского правительства. Медведев напомнил, что год назад учреждена комиссия по созданию единого научно-технического пространства России и Белоруссии, которая занялась координацией совместных исследований и разработок, а также определением первоочередных проектов. В повестку дня нынешнего заседания Совмина Союзного государства включен вопрос о развитии объединенной транспортной системы. Стороны завершают выполнение трехлетнего плана мероприятий в этой области. «Мы должны также утвердить новый трехлетний документ. Предстоит решить целый ряд задач в сфере транспортной безопасности и разрешительной системы перевозок грузов», — заявил Медведев. Что касается торгово-экономического сотрудничества, то значительная часть взаиморасчетов между Россией и Белоруссией происходит в российских рублях. «Порядка 83% в прошлом году были проведены в российских рублях, что само по себе неплохо. Это говорит об определенном доверии к российской национальной валюте, а, во-вторых, что самое главное, снижает нашу зависимость от внешней конъюнктуры», — подчеркнул Медведев.
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