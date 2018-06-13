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Президент Азербайджана прибыл с визитом в Москву
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Президент Азербайджана прибыл с визитом в Москву 

ТАСС 1 час назад
БАКУ, 13 июня. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл поздно вечером во вторник с визитом в Москву. Об этом сообщается в среду на сайте главы азербайджанского государства.
"12 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении. Каких-либо подробностей о программе визита не сообщается.
Ранее источник в администрации президента Азербайджана сообщил, что Алиев будет присутствовать на открытии чемпионата мира по футболу, которое пройдет 14 июня на стадионе «Лужники».
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