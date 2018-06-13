Президент Азербайджана прибыл с визитом в Москву

"12 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию ", — говорится в сообщении. Каких-либо подробностей о программе визита не сообщается.

Ранее источник в администрации президента Азербайджана сообщил, что Алиев будет присутствовать на открытии чемпионата мира по футболу, которое пройдет 14 июня на стадионе «Лужники».