Глава МИД Армении пожелал россиянам мира и благополучия

Торжественный прием в День России прошел в российском посольстве в Ереване . Гостями стали президент Армен Саркисян с супругой, министры, депутаты и военные, передает «МИР 24». Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян поздравил нового посла России в Армении — Сергея Копыркина — и сотрудников дипломатической миссии, а в их лице — и весь дружественный народ России. Он пожелал россиянам мира и благополучия.

«Армяно-российские союзнические стратегические отношения опираются на солидную договорно-правовую базу, выделяются активным диалогом на высшем уровне, широкой внешнеполитической координацией, конструктивным взаимодействием на многосторонних международных и региональных площадках», — заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Так же Армен Саргсян направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину . В нем Саргсян назвал российский народ братским и отметил, что достигнутые успехи укрепили авторитет России на международной арене.

С поздравлениями в адрес российского народа выступил и премьер-министр страны Никол Пашинян . Политик выразил надежду на дальнейшее укрепление союзнических отношений между Россией и Арменией.

«Мы в Армении ценим многовековые дружественные связи между нашими странами и народами, которые стали надежной основной для развития межгосударственных связей в русле стратегических, союзнических отношений», — сообщил в послании Пашинян.

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