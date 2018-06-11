Лукашенко заявил об интересах Белоруссии в развитии всестороннего партнерства с Арменией

"За прошедшую четверть века белорусско-армянские связи приобрели устойчивую динамику развития, поддерживается конструктивный диалог, — отметил Лукашенко. — В Белоруссии заинтересованы в продолжении и укреплении всестороннего партнерства с Арменией, в том числе в рамках реализации интеграционных инициатив и новых совместных проектов в разных сферах".

По его словам, фундаментом плодотворного сотрудничества двух государств всегда были прочные традиции дружбы и взаимопонимания между народами.