Ещё
С 25-летием дипотношений поздравил Лукашенко лидеров Азербайджана и Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Иордания объяснила разрыв соглашения с Россией
Иордания объяснила разрыв соглашения с Россией

С 25-летием дипотношений поздравил Лукашенко лидеров Азербайджана и Армении 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
С 25-летием установления дипломатических отношений Минска со странами СНГ — Азербайджаном и Арменией — сердечно поздравил сегодня руководителей этих Закавказских государств президент Беларуси, сообщили в его пресс-службе.
В приветственном послании в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева белорусский лидер констатировал, что белорусско-азербайджанские связи за прошедшие годы вышли на очень высокий уровень устойчивого стратегического партнерства. «Оба государства плодотворно взаимодействуют на многосторонних площадках, занимают солидарные позиции по ключевым международным проблемам. Совместными усилиями выстроен прочный экономический фундамент сотрудничества, реализуется ряд проектов в области промышленности», — говорится в поздравлении. Глава государства убежден, что отношения между Беларусью и Азербайджаном, в основе которых лежат традиции доверия, будут и далее динамично развиваться на благо народов обеих стран.
Александр Лукашенко выразил искреннюю заинтересованность в укреплении всестороннего партнерства с Арменией в поздравительном адресе, направленном президенту Армении Армену Саркисяну. «За прошедшую четверть века белорусско-армянские связи приобрели устойчивую динамику развития, поддерживается конструктивный диалог. Фундаментом плодотворного сотрудничества обоих государств всегда были прочные традиции дружбы и взаимопонимания между нашими народами», — говорится в документе. Белорусский руководитель подчеркнул, что в республике заинтересованы в продолжении и укреплении всестороннего партнерства с Арменией, в том числе в рамках реализации интеграционных инициатив и новых совместных проектов в различных сферах.
Российская Газета: последние новости
Скончался народный артист Беларуси Эдуард Зарицкий В Киргизии по обвинению в коррупции арестовали бывшего премьера Лукашенко отправился с рабочим визитом в Китай
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не может быть такого». Захарова о фото Трампа и Меркель67
Эрдоган предрек войну258
Иордания объяснила разрыв соглашения с Россией12
Смертельный прыжок майора полиции попал на видео20
«Путин не блефует»559
Видео
02:24
Трамп открыл России окно в Европу
США В мире
00:33
Иордания объяснила разрыв соглашения с Россией
Экономика Компании
03:30
На Россию обрушился «ледовый апокалипсис»
Общество Погода
00:56
Свиридова оконфузилась на «Кинотавре»
Шоу-бизнес
04:00
«Не может быть такого». Захарова о фото Трампа и Меркель
Политика
00:22
Ургант объяснился после сообщений об израильском паспорте
Шоу-бизнес
00:45
Год безвизу: украинцы возглавили черные списки
В мире Украина
01:18
В ДНР заявили о планах ВСУ сбить вертолет ЕС
В мире
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет за Украину
Общество
01:13
В Грузии выбросили на свалку яйца и пожалели
Общество Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение