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У грузинского парламента началась акция под лозунгом «Не убивай!»
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У грузинского парламента началась акция под лозунгом «Не убивай!» 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Тбилиси перед зданием парламента несколько тысяч людей собрались на митинг, пишет РИА Новости. В акции принимают участие члены политических партий и неравнодушные граждане.
Собравшиеся требуют «восстановления справедливости» под лозунгом «Не убивай!».
Поводом для протеста послужило убийство в декабре 2017 года 16-летнего юноши Зазы Саралидзе. Он погиб в драке школьников с использованием холодного оружия. Также был убит сверстник Саралидзе Леван Дадунашвили. Через шесть месяцев суд приговорил двух обвиняемых к длительным срокам заключения. Одного за убийство Дадунашвили, а второго — за попытку умышленного убийства Саралидзе. Из приговора следует, что суд не установил виновника смерти Зазы Саралидзе.
Отец погибшего подростка потребовал установить виновного. Его требования поддержали другие участники митингов.
Министерство внутренних дел Грузии проводит повторное расследование. Уже задержан второй человек по подозрению в недонесении о преступлении — Мирза Субелиани. Родственник бывшего сотрудника Главной прокуратуры Субелиани участвовал в потасовке.
Проспект Руставели закрыт для автомобилей.
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