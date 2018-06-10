Ещё
Никол Пашинян примет участие в открытии ЧМ-2018 в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Никол Пашинян примет участие в открытии ЧМ-2018 в России 

Мир24 2 часа назад
Глава правительства Армении Никол Пашинян отправится в Россию на следующей неделе и примет участие в открытии чемпионата мира по футболу. Об этом рассказал пресс-секретарь премьера Арман Егоян, передает «Интерфакс».
«Премьер-министр Армении Пашинян в Москве будет присутствовать на церемонии открытия ЧМ по футболу», — подтвердил он, добавив, что подробная повестка визита политика в Россию будет обнародована в «надлежащие сроки».
Напомним, что Пашинян был избран премьером 8 мая.
Спустя неделю, 14 мая на саммите ЕАЭС в Сочи, он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Тогда же он заявил, что по вопросу стратегического сотрудничества с Россией в Армении существует консенсус.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Путин прибыл в Китай с государственным визитом Лукашенко: Беларусь поможет ШОС обеспечить продбезопасность Назарбаева в Китае в знак уважения называют «товарищ Абишевич»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский актер объяснил, почему воюет за Украину226
Япония и Россия вновь рассорились157
«Крым — это Украина»: вокруг острова возник новый спор446
Россиянам придумали новую статью расходов34
Россия получила важного союзника в Евросоюзе169
Видео
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет за Украину
Общество
01:13
В Грузии выбросили на свалку яйца и пожалели
Общество Кавказ
00:33
Ирак предпочел российские Т-90С танкам США
Армия Оружие
03:38
«Доел суп, вызвал такси и поехал убивать»
Происшествия
00:58
«Крым — это Украина»: вокруг острова возник новый спор
Общество
02:33
Россия получила важного союзника в Евросоюзе
В мире Европа
04:00
G7 «минус один», или чего добивается Трамп
США В мире
00:54
Рудковская проигнорировала опасную болезнь Билана
Шоу-бизнес
00:45
Асад прокомментировал действия РФ в Сирии
В мире Армия
00:26
Путин раскрыл подробности беседы с Порошенко
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение