Никол Пашинян примет участие в открытии ЧМ-2018 в России

Глава правительства Армении Никол Пашинян отправится в Россию на следующей неделе и примет участие в открытии чемпионата мира по футболу. Об этом рассказал пресс-секретарь премьера Арман Егоян, передает «Интерфакс»

«Премьер-министр Армении Пашинян в Москве будет присутствовать на церемонии открытия ЧМ по футболу», — подтвердил он, добавив, что подробная повестка визита политика в Россию будет обнародована в «надлежащие сроки».

Напомним, что Пашинян был избран премьером 8 мая.

Спустя неделю, 14 мая на саммите ЕАЭС Сочи , он встретился с президентом России Владимиром Путиным . Тогда же он заявил, что по вопросу стратегического сотрудничества с Россией в Армении существует консенсус.

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