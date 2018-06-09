Россия всегда будет нашим стратегическим партнером — председатель Нацсобарния Армении

О сотрудничестве Москвы Еревана , возможном проведении досрочных выборов в парламент республики, а также внешнеполитических ориентирах нового правительства рассказал вице-спикер Национального Собрания республики Микаел Мелкумян.

Армения рассматривает Россию как своего стратегического партнера вне зависимости от того, кто стоит у власти в Ереване. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил председатель Национального Собрания республики Микаел Мелкумян.

«В первую очередь, хочу сказать, что в Армении произошли позитивные политические перемены. И эти перемены должны были произойти, потому что в течение долгих лет у нас не решались экономические, социальные вопросы, в течение 10-15 лет мы испытывали дефицит доверия к правительству. И слава богу, что у нас произошла именно «бархатная революция», насилия и никаких других акций со стороны силовых ведомств не наблюдалось… Что касается внешнеполитического вектора или ориентиров, я хочу отметить, что новое правительство уже заявило, что относительно наших обязательств или членства в разных международных организациях Россию мы рассматриваем как нашего стратегического партнера. Это так и остается, то есть это не зависит от каких-либо властей», — подчеркнул Мелкумян.

Он также рассказал о продолжающемся сотрудничестве Армении и России в самых разных сферах.

«Я хочу отметить, что с Россией у нас самый большой торгово-экономический оборот. Мы состоим в ЕврАзЭСе, как члены Евразийского экономического союза , в ОДКБ, а также других международных организациях, где должны сохранять этот внешнеполитический вектор… Мы также заинтересованы в том, чтобы российский капитал присутствовал в Армении. Неслучайно в нашей стране действуют более тысячи совместных российско-армянских предприятий», — пояснил Мелкумян.

Он также прокомментировал сообщения, распространяемые в ряде армянских СМИ, о необходимости вывода 102-й российской военной базы в Армении.

«Пресса у нас демократическая и свободная — она пишет, что хочет. Но относительно 102-й военной базы, никакого официального разговора об этом нигде не было», — сказал Мелкумян.

Председатель Национального Собрания Армении также указал на необходимость проведения досрочных выборов в парламент. Сегодня в Ереване развернулась настоящая дискуссия по этому поводу, так как законодательные механизмы для назначения голосования еще не отработаны. По словам Мелкумяна, досрочные выборы позволят окончательно перейти к парламентской модели правления государством.

«У нас в парламенте обсуждается новая программа нового правительства. И в проекте этой программы четко написано о необходимости провести парламентские выборы в течение одного года. Армения с 9-го апреля уже перешла к парламентской модели правления государством, но, честно говоря, по моему мнению, пока парламент не до конца перешел на эти основы парламентской модели. Решением могут стать внеочередные выборы», — объяснил Мелкумян.