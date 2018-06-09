Ещё
В Калмыкии 9 сентября пройдут выборы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калмыкии 9 сентября пройдут выборы 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня, 9 июня, на заключительной сессии Народного Хурала (Парламента) Калмыкии пятого созыва было принято решение о назначении даты выборов. В Единый день голосования в России, 9 сентября, было принято постановление «О назначении выборов депутатов Народного Хурала (Парламента) республики Калмыкия шестого созыва».
В этот же день пройдут не только выборы депутатов парламента республики, но и другие выборные компании. Так, пройдут дополнительные выборы в Государственную думу России, а также выборы глав и депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Путин прибыл с трехдневным визитом в Китай Путин и Порошенко обсудили по телефону «вопросы обмена удерживаемых лиц» Спецпрокурор США обвинил Манафорта и Килимкина в препятствовании правосудию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе256
Российского парапланериста в Грузии жестоко избила толпа248
Путин поговорил с Порошенко398
«Над Севастополем поднимут украинский флаг»291
Россиян готовят к резкому росту цен на еду771
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество США
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение