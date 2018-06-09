В Калмыкии 9 сентября пройдут выборы 

Сегодня, 9 июня, на заключительной сессии Народного Хурала (Парламента) Калмыкии пятого созыва было принято решение о назначении даты выборов. В Единый день голосования в России, 9 сентября, было принято постановление «О назначении выборов депутатов Народного Хурала (Парламента) республики Калмыкия шестого созыва».
В этот же день пройдут не только выборы депутатов парламента республики, но и другие выборные компании. Так, пройдут дополнительные выборы в Государственную думу России, а также выборы глав и депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти.