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Отец убитого в Тбилиси подростка потребовал отставки глав МВД и минюста Грузии
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Отец убитого в Тбилиси подростка потребовал отставки глав МВД и минюста Грузии 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ТБИЛИСИ, 10 июня. /ТАСС/. Отставки глав МВД и минюста Грузии потребовал в воскресенье на акции в Тбилиси Заза Саралидзе — отец убитого в декабре прошлого года в Тбилиси подростка. Он является инициатором акции протеста, пять дней длившейся на прошлой и возобновившейся в воскресенье.
Выступая на митинге на проспекте Руставели, Саралидзе выдвинул новые условия и назвал конкретных министров в правительства Грузии, отставки которых он требует. По его словам, в отставку должны уйти министр внутренних дел Георгий Гахария и глава минюста Тея Цулукиани.
По словам Саралидзе, глава МВД Георгий Гахария пытается затянуть повторное расследование дела об убийстве его сына и ввести общественность в заблуждение. «Гахария возглавил это расследование, но пока не показал никаких реальных результатов. Я требую его отставки и не уйду отсюда, пока все мои требования не будут выполнены», — заявил он.
Инициатор акции также отметил, что не доверяет министру юстиции Тее Цулукиани, которая должна представить нового главного прокурора Грузии. «Цулукиани должна уйти в отставку, а прокурора должна представить общественность — неправительственные организации, которым мы доверяем», — сказал Саралидзе.
Убийство школьников и акция протеста в Тбилиси
1 декабря 2017 года в Тбилиси в ходе драки между школьниками были убиты 16-летний Давид Саралидзе и его друг Леван Дадунашвили. 31 мая 2018 года Тбилисский городской суд счел необоснованными представленные прокуратурой доказательства и не признал ни одного из двух подсудимых причастным к убийству Давида Саралидзе. Отец мальчика Заза Саралидзе обвинил прокуратуру «в халатном расследовании дела и покровительстве виновных в убийстве его сына» и инициировал акцию протеста с требованием отставки главного прокурора страны Ираклия Шотадзе, который в результате написал заявление об уходе с занимаемого поста. Дело об убийстве было передано для повторного расследования в МВД под личный контроль главы ведомства Георгия Гахария.
Назначение главного прокурора и позиция неправительственных организаций
Для назначения нового главного прокурора Грузии в стране уже начались консультации со специалистами в области права, академическими кругами и представителями общественности. В результате консультаций Прокурорскому совету ее председатель — министр юстиции — представит на утверждение три кандидатуры.
В консультациях должны участвовать также неправительственные организации (НПО), но 5 июня ряд НПО выступили с требованием отставки главы минюста Теи Цулукиани. Представители этих организаций заявили, что министр «не справляется с реформами в секторе правосудия» и отказались сотрудничать с ней в процессе подбора нового главного прокурора.
В ответ на заявления неправительственных организаций, глава правительства Георгий Квирикашвили заявил, что не намерен реагировать на «абсурдные и лишенные разумного основания требования» и не собирается отправлять Тею Цулукиани в отставку.
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