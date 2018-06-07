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Ереван будет против присоединения Баку к ЕАЭС, заявили в МИД Армении
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Ереван будет против присоединения Баку к ЕАЭС, заявили в МИД Армении 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Армения будет против вступления Азербайджана в Евразийский экономический союз, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
"Азербайджан является страной, которая сегодня блокирует Армению. Принимает односторонние меры против Армении. Баку ведет политику, которая направлена на то, чтобы не способствовать каким-либо процессам взаимодействия, созданию атмосферы доверия, налаживанию человеческих контактов", — сказал Мнацаканян в интервью газете «Коммерсант».
"Посмотрите даже на терминологические обороты, которые используются против Армении и против армян во всем мире. ЕАЭС — это организация сотрудничества. Чего вы от нас ожидаете", — добавил он.
Отвечая на просьбу уточнить, означает ли это, что Армения будет против вступления Азербайджана в ЕАЭС, глава армянского МИД заявил: «Вы оформили позицию Армении».
ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия.
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