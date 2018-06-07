Ереван будет против присоединения Баку к ЕАЭС, заявили в МИД Армении

"Азербайджан является страной, которая сегодня блокирует Армению. Принимает односторонние меры против Армении. Баку ведет политику, которая направлена на то, чтобы не способствовать каким-либо процессам взаимодействия, созданию атмосферы доверия, налаживанию человеческих контактов", — сказал Мнацаканян в интервью газете «Коммерсант»

"Посмотрите даже на терминологические обороты, которые используются против Армении и против армян во всем мире. ЕАЭС — это организация сотрудничества. Чего вы от нас ожидаете", — добавил он.

Отвечая на просьбу уточнить, означает ли это, что Армения будет против вступления Азербайджана в ЕАЭС, глава армянского МИД заявил: «Вы оформили позицию Армении».