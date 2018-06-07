В ШОС обсудили противостояние использованию интернета террористами

"В ходе мероприятия состоялся обмен опытом в области противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических целях. Особое внимание уделено вопросам борьбы с радикализацией и насильственным экстремизмом", — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.