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В ШОС обсудили противостояние использованию интернета террористами
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В ШОС обсудили противостояние использованию интернета террористами 

РИА Новости 44 минуты назад
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правоохранители стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе встречи в Генеральной прокуратуре РФ обменялись опытом противодействия использованию террористами интернет-технологий и мессенджеров, сообщает в четверг ведомство.
"В ходе мероприятия состоялся обмен опытом в области противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических целях. Особое внимание уделено вопросам борьбы с радикализацией и насильственным экстремизмом", — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.
Во встрече участвовали заместители генерального прокурора Ирана, Индии, представители правоохранительных органов Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана в РФ, а также представители Китая, Киргизии, Узбекистана и ЮАР.
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