Суд в Ереване освободил участника захвата здания ППС в 2016 году

ЕРЕВАН , 8 июн — РИА Новости . Суд в Ереване освободил под подписку о невыезде Арама Манукяна, сына Павла Манукяна — одного из лидеров вооруженной группы, захватившей в июле 2016 года здание патрульно-постовой службы в Ереване.

Ранее семеро депутатов Национального собрания (парламента) Армении от фракции «Царукян» и двое от возглавляемой премьер-министром Николом Пашиняном фракции «Елк» подписались под поручительством об освобождении Арама Манукяна, который также участвовал в захвате здания.

"Изменить меру пресечения Арама Манукяна. В качестве меры пресечения применить подписку о невыезде под личное поручительство и освободить подсудимого в зале заседания", — заявил, зачитывая решение, судья Аршак Варданян.

В среду и четверг суд освободил под подписку о невыезде трех членов группы — Ованнеса Варданяна, Тиграна Саркисяна и Арега Кюрегяна. В пятницу был освобожден под залог еще один участник группы Арам Акопян.

Группа вооруженных людей 17 июля 2016 года проникла на территорию полка ППС полиции Армении и под угрозой насилия удерживала находящихся там людей. Она требовала отставки занимавшего тогда пост президента Сержа Саргсяна и освобождения содержащегося под арестом лидера радикальной оппозиционной организации «Учредительный парламент» Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.

В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 — сотрудники полиции. Трое полицейских были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых огнестрельные ранения различной степени тяжести. Семеро из пострадавших гражданских лиц — медработники. СНБ Армении 31 июля сообщила о сдаче оружия и аресте 20 членов вооруженной группы.