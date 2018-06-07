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Пашинян: Цель Армении — увеличить свою эффективность в ЕАЭС и ОДКБ
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Пашинян: Цель Армении — увеличить свою эффективность в ЕАЭС и ОДКБ 

Мир24 1 час назад
Национальное собрание Армении утвердило программу правительства, которую представил Никол Пашинян. 62 за, 39 против. Премьер подчеркнул, что главный приоритет для страны — национальные интересы, передает телеканал «МИР 24».
Пашинян коснулся основных направлений развития в социально-экономической и внешнеполитической сферах. По его словам, отношения Еревана и Москвы будут основываться на принципах дружбы. И добавил, что стратегическое сотрудничество с Россией — гарант безопасности для Армении. Также премьер затронул и членство страны в ЕАЭС и ОДКБ.
«Армения продолжит свое членство в ЕАЭС и ОДКБ. Наша цель — увеличить эффективность нашего участия в этих международных структурах. 13 мая в Сочи в ходе саммита я убедился в том, что той же мысли придерживаются все страны ЕАЭС и участники ОДКБ», — отметил премьер-министр Армении.
Никол Пашинян заявил, что внеочередные выборы в Армении состоятся в течение года. Эту идею поддержал и блок «Царукян». Против них высказывается Республиканская партия. Однако в последние дни многие депутаты покинули фракцию, теперь Республиканская партия потеряла большинство в парламенте.
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