Пашинян: Цель Армении — увеличить свою эффективность в ЕАЭС и ОДКБ

Национальное собрание Армении утвердило программу правительства, которую представил Никол Пашинян . 62 за, 39 против. Премьер подчеркнул, что главный приоритет для страны — национальные интересы, передает телеканал «МИР 24». Пашинян коснулся основных направлений развития в социально-экономической и внешнеполитической сферах. По его словам, отношения Еревана Москвы будут основываться на принципах дружбы. И добавил, что стратегическое сотрудничество с Россией — гарант безопасности для Армении. Также премьер затронул и членство страны в ЕАЭС и ОДКБ. «Армения продолжит свое членство в ЕАЭС и ОДКБ. Наша цель — увеличить эффективность нашего участия в этих международных структурах. 13 мая в Сочи в ходе саммита я убедился в том, что той же мысли придерживаются все страны ЕАЭС и участники ОДКБ», — отметил премьер-министр Армении. Никол Пашинян заявил, что внеочередные выборы в Армении состоятся в течение года. Эту идею поддержал и блок «Царукян». Против них высказывается Республиканская партия . Однако в последние дни многие депутаты покинули фракцию, теперь Республиканская партия потеряла большинство в парламенте. ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ