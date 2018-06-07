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Названы лучшие курорты СНГ для летнего отдыха
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Названы лучшие курорты СНГ для летнего отдыха 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг курортов СНГ, популярных для отдыха летом 2018 года, сообщается на официальном сайте агентства.
В пятерку лучших направлений вошли курорт Бурабай (Боровое) в Казахстане, озеро Иссык-Куль в Киргизии, озеро Нарочь в Белоруссии, пляжи Бильгя города Баку на побережье Каспийского моря в Азербайджане и озеро Севан в Армении.
При этом дешевле всего на Иссык-Куле (50 долларов), дороже — на курортах Баку на Каспийском море (100 долларов).
По данным агентства, средняя продолжительность отдыха на этих курортах составляет от 7 до 14 дней, а большинство российских туристов приезжает туда из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Южного Урала и Сибири.
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