Названы лучшие курорты СНГ для летнего отдыха

МОСКВА , 7 июн — РИА Новости . Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг курортов СНГ, популярных для отдыха летом 2018 года, сообщается на официальном сайте агентства.

При этом дешевле всего на Иссык-Куле (50 долларов), дороже — на курортах Баку на Каспийском море (100 долларов).