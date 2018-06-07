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Пашинян: сотрудничество с Россией является частью системы безопасности Армении
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Пашинян: сотрудничество с Россией является частью системы безопасности Армении 

ТАСС 37 минут назад
ЕРЕВАН, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что союзнические отношения с Россией являются частью системы безопасности Армении. Об этом он заявил в четверг в парламенте страны.
"Я уже заявлял, что новое правительство продолжит свою политику в отношении ЕЭАС (Евразийского экономического союза — прим. ТАСС) и ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности — прим. ТАСС). Для нас очень важно развивать союзнические отношения с Россией. Мы считаем это сотрудничество важной частью системы безопасности Армении", — заявил премьер Армении Никол Пашянян.
В эти минуты в парламенте Армении продолжается заседание по рассмотрению новой программы кабмина Пашиняна. В зависимости от того, будет ли она принята парламентом, решится вопрос о дальнейшей работе правительства, его главы и перспективах проведения новых парламентских выборов.
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