Пашинян: сотрудничество с Россией является частью системы безопасности Армении

"Я уже заявлял, что новое правительство продолжит свою политику в отношении ЕЭАС ( Евразийского экономического союза — прим. ТАСС) и ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности — прим. ТАСС). Для нас очень важно развивать союзнические отношения с Россией. Мы считаем это сотрудничество важной частью системы безопасности Армении", — заявил премьер Армении Никол Пашянян.

В эти минуты в парламенте Армении продолжается заседание по рассмотрению новой программы кабмина Пашиняна. В зависимости от того, будет ли она принята парламентом, решится вопрос о дальнейшей работе правительства, его главы и перспективах проведения новых парламентских выборов.