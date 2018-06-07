КГБ Белоруссии провел масштабное задержание

В Белоруссии ряд чиновников задержали за получение крупных взяток, заявил глава КГБ республики Валерий Вакульчик.
"Речь идет не об одном должностном лице, и не одном факте, и не об одном уголовном деле", — подчеркнул он.
Говоря о задержанных, Вакульчик подтвердил, что это высокопоставленные чиновники.
"Но тут важно, может быть, не уровень, а масштабность… Взятки большие", — добавил глава КГБ.
Борьба с коррупцией
В конце мая КГБ задержал помощника президента страны — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Чиновника взяли с поличным при вымогательстве и получении взятки в двести тысяч долларов.
После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал обнародовать ряд новых коррупционных разоблачений.
Он предупредил, что прощения за коррупционные преступления в стране "не будет никому", особенно тем, кто "носит тяжелые погоны". Лукашенко подчеркнул, что, назначая людей на должности, "об этом постоянно их предупреждает".