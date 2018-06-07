Ещё
Пашинян считает, что почти все выборы в Армении были фальсифицированы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пашинян считает, что почти все выборы в Армении были фальсифицированы 

ТАСС 57 минут назад
ЕРЕВАН, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что практически все парламентские и президентские выборы в стране были фальсифицированы. Об этом он заявил в четверг в парламенте республики.
"Я считаю, что кроме президентских выборов 1991 года и парламентских — 1999 года, все остальные выборы были фальсифицированы. Для этого привлечены все незаконные средства — начиная от физических расправ и заканчивая взятками во время избирательного процесса", — заявил глава армянского кабмина. Он также подчеркнул, что «из-за этого процесса в стране сформировалось аморальная атмосфера».
"Все порочные явления в Армении имеют непосредственную связь с этими явлениями. Новое правительство должно искоренить такие процессы и провести свободные и демократические парламентские выборы", — заявил Пашинян.
В парламенте Армении продолжается заседание по рассмотрению новой программы кабмина Пашиняна. В зависимости от того, будет ли она принята парламентом, решится вопрос о дальнейшей работе правительства, его главы и перспективах проведения новых парламентских выборов.
ТАСС: последние новости
Лукашенко назвал бандитскими действия своего задержанного помощника Лукашенко предложил РФ определиться со своим присутствием на границе с Белоруссией Лавров обсудит с новым главой МИД Армении проблему Нагорного Карабаха
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне сломя голову бросились инвестировать сбережения110
Захарченко могут вернуть миллиарды177
Россиянам добавят еще один выходной128
Кобзон вступился за Ефремова375
Крым обратился с просьбой к ООН344
Видео
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
00:37
Россиянам добавят еще один выходной
Общество Социология
00:29
Тревожный звоночек: чего ждать от «прямой линии» Путина
Политика Социология
00:02
«Писсия?»: CNN не смог написать «Россия»
В мире США
04:28
Многодетным предложили беспрецедентные льготы
Личный счет Общество
01:26
В Одессе избили американского певца
Происшествия
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
03:19
Россияне сломя голову бросились инвестировать сбережения
Рынки Личный счет
00:37
Крым обратился с просьбой к ООН
В мире Конфликты
04:19
Кто победит в войне Европы и Америки
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение