Пашинян считает, что почти все выборы в Армении были фальсифицированы

"Я считаю, что кроме президентских выборов 1991 года и парламентских — 1999 года, все остальные выборы были фальсифицированы. Для этого привлечены все незаконные средства — начиная от физических расправ и заканчивая взятками во время избирательного процесса", — заявил глава армянского кабмина. Он также подчеркнул, что «из-за этого процесса в стране сформировалось аморальная атмосфера».

"Все порочные явления в Армении имеют непосредственную связь с этими явлениями. Новое правительство должно искоренить такие процессы и провести свободные и демократические парламентские выборы", — заявил Пашинян.

В парламенте Армении продолжается заседание по рассмотрению новой программы кабмина Пашиняна. В зависимости от того, будет ли она принята парламентом, решится вопрос о дальнейшей работе правительства, его главы и перспективах проведения новых парламентских выборов.