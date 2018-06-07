Представитель председателя ОБСЕ проведет мониторинг в Карабахе

"В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 8 июня на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении , на территории Тертерского района планируется проведение очередного мониторинга. Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Огнйен Йович и Саймон Тиллер", — сообщили в военном ведомство.

Уточняется, что «мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель Анжей Каспршик и его полевой помощник Михаил Олару ».

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.