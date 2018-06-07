Ещё
СМИ: бывший мэр Еревана и глава компании «Ташир» создают новую партию в Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: бывший мэр Еревана и глава компании «Ташир» создают новую партию в Армении 

ТАСС 2 часа назад
ЕРЕВАН, 7 июня. /ТАСС/. Основатель и президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян и бывший мэр Еревана, экс-министр транспорта Гагик Бегларян в преддверии досрочных парламентских выборов решили создать новую политическую партию. Об этом в четверг, ссылаясь на свои источники, пишет ереванская газета Past.
"Глава компании «Ташир» Самвел Карапетян не хочет остаться в стороне от политических процессов и в преддверии досрочных парламентских выборов создает новую партию. Организационными вопросами занимается бывший мэр Еревана, экс-министр транспорта Гагик Бегларян", — пишет газета и подчеркивает, что «Бегларян решил выйти из экс-правящей Республиканской партии (РПА)».
Самвел Карапетян родился в городке Ташир на севере Армении. Его брат Карен Карапетян является членом парламентской фракции РПА.
ТАСС: последние новости
Лукашенко назвал бандитскими действия своего задержанного помощника Лукашенко предложил РФ определиться со своим присутствием на границе с Белоруссией Пашинян считает, что почти все выборы в Армении были фальсифицированы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне сломя голову бросились инвестировать сбережения110
Захарченко могут вернуть миллиарды177
Россиянам добавят еще один выходной128
Кобзон вступился за Ефремова375
Крым обратился с просьбой к ООН344
Видео
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
00:37
Россиянам добавят еще один выходной
Общество Социология
00:29
Тревожный звоночек: чего ждать от «прямой линии» Путина
Политика Социология
00:02
«Писсия?»: CNN не смог написать «Россия»
В мире США
04:28
Многодетным предложили беспрецедентные льготы
Личный счет Общество
01:26
В Одессе избили американского певца
Происшествия
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
03:19
Россияне сломя голову бросились инвестировать сбережения
Рынки Личный счет
00:37
Крым обратился с просьбой к ООН
В мире Конфликты
04:19
Кто победит в войне Европы и Америки
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение