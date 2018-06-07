СМИ: бывший мэр Еревана и глава компании «Ташир» создают новую партию в Армении 

ЕРЕВАН, 7 июня. /ТАСС/. Основатель и президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян и бывший мэр Еревана, экс-министр транспорта Гагик Бегларян в преддверии досрочных парламентских выборов решили создать новую политическую партию. Об этом в четверг, ссылаясь на свои источники, пишет ереванская газета Past.
"Глава компании «Ташир» Самвел Карапетян не хочет остаться в стороне от политических процессов и в преддверии досрочных парламентских выборов создает новую партию. Организационными вопросами занимается бывший мэр Еревана, экс-министр транспорта Гагик Бегларян", — пишет газета и подчеркивает, что «Бегларян решил выйти из экс-правящей Республиканской партии (РПА)».
Самвел Карапетян родился в городке Ташир на севере Армении. Его брат Карен Карапетян является членом парламентской фракции РПА.