Лавров обсудит с новым главой МИД Армении проблему Нагорного Карабаха 

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит в четверг в Москве с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном двусторонние отношения и проблему Нагорного Карабаха.
"Предполагается обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина в Сочи 14 мая", — отметил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин. — «Состоится обмен мнениями по вопросам нагорнокарабахского урегулирования».
Этот визит руководителя внешнеполитического ведомства Армении в столицу России станет первым после смены правительства в закавказской республике. Мнацаканян был назначен на пост министра иностранных дел 12 мая вместо Эдварда Налбандяна, возглавлявшего армянский МИД с 2008 по 2018 год. Мнацаканян окончил в 1990 году МГИМО и с 1991 года работал в дипведомстве.
Новая власть
Массовые акции протеста в Армении в конце апреля — начале мая против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра привели к смене правительства. 8 мая парламент со второго раза избрал премьером оппозиционного политика Никола Пашиняна. Сам он называет политические события, приведшие его к власти, «революцией любви». После этого Пашинян сформировал новое правительство, сменив в том числе главу МИД.
Премьер утверждает, что настроен сохранять прежний внешнеполитический курс в отношениях с Москвой. «Новое правительство Республики Армения твердо настроено на дальнейшее упрочение двустороннего армяно-российского сотрудничества во всех областях, а также на углубление взаимодействия в рамках ЕАЭС (Евразийского экономического союза — прим. ТАСС), — сказал Пашинян после избрания в разговоре с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. — Уверен, что совместная работа на всех уровнях двустороннего сотрудничества внесет свою лепту в дело дальнейшего развития и расширения армяно-российского союзничества».
14 мая Пашинян принял участие в саммите стран ЕАЭС в Сочи, где подтвердил желание Армении сохранить членство в организации и продолжить активное взаимодействие с другими ее участниками. На полях саммита глава правительства закавказской республики встретился с президентом РФ. В ходе переговоров стороны подтвердили желание продолжить стратегическое партнерство.
Путин тогда заявил, что рассчитывает на динамичное развитие отношений с Арменией при новом правительстве. Он подчеркнул, что Москва рассматривает Ереван как «ближайшего партнера и союзника в регионе», добавив, что это касается и экономического взаимодействия, и вопросов безопасности. Российский лидер выразил надежду на то, что «очень хорошие результаты», которые демонстрирует экономическое сотрудничество РФ и Армении в последнее время, «удастся не только сохранить, но и приумножить».
Кроме того, армянская сторона, как отметил Пашинян, рассчитывает поддерживать с Россией союзнические отношения в военной сфере. По информации Первого государственного телеканала Армении, в ближайшие несколько месяцев вооруженные силы страны должны получить российские зенитные ракетные комплексы «Тор», а армяно-турецкую границу продолжат защищать российские пограничники.
Урегулирование в Карабахе
Тема Нагорного Карабаха традиционно занимает центральное место во внешней политике Армении, однако после прихода к власти Пашиняна она зазвучала с новой силой. Он отправился в непризнанную республику на следующий же день после победы на выборах в парламенте. Там он заявил, что Ереван выступает за то, чтобы исключить возможность применения силы в зоне конфликта, однако одновременно обвинил Баку в подрыве усилий в этом направлении. Пашинян потребовал подключения руководства непризнанной республики к переговорам с Азербайджаном.
Повышенное внимание нового армянского руководства к проблеме Нагорного Карабаха, впрочем, может иметь внутриполитические мотивы, а не свидетельствовать о намерении взять курс на обострение отношений с Баку. Пашинян стал первым лидером Армении, не имеющим корней в Карабахе, и ему приходится демонстрировать ее жителям намерение отстаивать интересы непризнанной республики.
В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что Москва выступает за решение нагорнокарабахской проблемы исключительно дипломатическим путем на основе договоренностей, которые будут выработаны самими сторонами конфликта и признаны ими. Россия вместе с Францией и США является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, занимающейся поиском путей мирного урегулирования ситуации и мониторингом обстановки в регионе.