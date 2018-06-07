Лавров обсудит с новым главой МИД Армении проблему Нагорного Карабаха

Этот визит руководителя внешнеполитического ведомства Армении в столицу России станет первым после смены правительства в закавказской республике. Мнацаканян был назначен на пост министра иностранных дел 12 мая вместо Эдварда Налбандяна , возглавлявшего армянский МИД с 2008 по 2018 год. Мнацаканян окончил в 1990 году МГИМО и с 1991 года работал в дипведомстве.

Новая власть

Массовые акции протеста в Армении в конце апреля — начале мая против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра привели к смене правительства. 8 мая парламент со второго раза избрал премьером оппозиционного политика Никола Пашиняна. Сам он называет политические события, приведшие его к власти, «революцией любви». После этого Пашинян сформировал новое правительство, сменив в том числе главу МИД.

Премьер утверждает, что настроен сохранять прежний внешнеполитический курс в отношениях с Москвой. «Новое правительство Республики Армения твердо настроено на дальнейшее упрочение двустороннего армяно-российского сотрудничества во всех областях, а также на углубление взаимодействия в рамках ЕАЭС (Евразийского экономического союза — прим. ТАСС), — сказал Пашинян после избрания в разговоре с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым . — Уверен, что совместная работа на всех уровнях двустороннего сотрудничества внесет свою лепту в дело дальнейшего развития и расширения армяно-российского союзничества».

14 мая Пашинян принял участие в саммите стран ЕАЭС в Сочи, где подтвердил желание Армении сохранить членство в организации и продолжить активное взаимодействие с другими ее участниками. На полях саммита глава правительства закавказской республики встретился с президентом РФ. В ходе переговоров стороны подтвердили желание продолжить стратегическое партнерство.

Путин тогда заявил, что рассчитывает на динамичное развитие отношений с Арменией при новом правительстве. Он подчеркнул, что Москва рассматривает Ереван как «ближайшего партнера и союзника в регионе», добавив, что это касается и экономического взаимодействия, и вопросов безопасности. Российский лидер выразил надежду на то, что «очень хорошие результаты», которые демонстрирует экономическое сотрудничество РФ и Армении в последнее время, «удастся не только сохранить, но и приумножить».

Кроме того, армянская сторона, как отметил Пашинян, рассчитывает поддерживать с Россией союзнические отношения в военной сфере. По информации Первого государственного телеканала Армении, в ближайшие несколько месяцев вооруженные силы страны должны получить российские зенитные ракетные комплексы «Тор», а армяно-турецкую границу продолжат защищать российские пограничники.

Урегулирование в Карабахе

Тема Нагорного Карабаха традиционно занимает центральное место во внешней политике Армении, однако после прихода к власти Пашиняна она зазвучала с новой силой. Он отправился в непризнанную республику на следующий же день после победы на выборах в парламенте. Там он заявил, что Ереван выступает за то, чтобы исключить возможность применения силы в зоне конфликта, однако одновременно обвинил Баку в подрыве усилий в этом направлении. Пашинян потребовал подключения руководства непризнанной республики к переговорам с Азербайджаном

Повышенное внимание нового армянского руководства к проблеме Нагорного Карабаха, впрочем, может иметь внутриполитические мотивы, а не свидетельствовать о намерении взять курс на обострение отношений с Баку. Пашинян стал первым лидером Армении, не имеющим корней в Карабахе, и ему приходится демонстрировать ее жителям намерение отстаивать интересы непризнанной республики.