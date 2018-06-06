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Минск предложил Праге активнее использовать возможности Беларуси
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Минск предложил Праге активнее использовать возможности Беларуси 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Российская Газета
Рассматривая Чехию как важного торгово-экономического и политического партнера, официальный Минск предложил своим партнерам в центральной Европе более активно использовать возможности РБ как члена ЕАЭС. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с делегацией Сената парламента Чехии. Ее возглавляет председатель комитета по иностранным делам, обороне и безопасности Франтишек Бублан. Об этом сообщается на сайте Совета Республики Беларусь.
Прага, убежден спикер, могла бы более активно использовать возможности его страны как члена Евразийского экономического союза «для торговли, инвестиций, реализации гуманитарных и иных проектов».
Беларусь рассчитывает, по словам парламентария, на приход чешских инвесторов для развития совместного бизнеса. Он озвучил еще несколько предложений, которые должны поспособствовать расширению двусторонних контактов. Так, спикер считает, что двум странам нужно расширить договорно-правовую базу. Сейчас на рассмотрении сторон находятся девять проектов соглашений, в том числе по научно-техническому сотрудничеству.
Реализация последнего, пояснил Мясникович, будет способствовать контактам между белорусской и чешской молодежью, университетами, научно-исследовательскими центрами. Он выразил надежду, что чешские парламентарии окажут поддержку уже рассматриваемым соглашениям и появлению новых.
Спикер убежден, что у Беларуси и Чехии может быть больше совместных проектов и инициатив.
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