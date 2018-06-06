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Казахстан откроет 10 авиамаршрутов к мировыми финансовыми центрами к 2020 году
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Казахстан откроет 10 авиамаршрутов к мировыми финансовыми центрами к 2020 году 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
«В прошлом году мы открыли девять международных авиамаршрутов, а к 2020 году откроется еще 10, соединяющих [Казахстан] с ведущими мировыми финансовыми центрами. И это для нас важно», — сказал Назарбаев.
Он отметил, что число транзитных пассажиров в республике к 2020 году должно увеличиться до 1,6 млн человек.
Темой заседания Совета иностранных инвесторов стала «Ускоренная модернизация». В мероприятии участвуют более 300 человек, в том числе 35 глав крупных транснациональных компаний и международных организаций, а также руководители государственных органов.
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