Приятный тупик в карабахском урегулировании: дипломатия Лаврова

Никол Пашинян. Переговоры по урегулированию карабахского конфликта не могут считаться эффективными до тех пор, пока в них не участвует руководство НКР. Об этом заявил во время представления программы Правительства в парламенте 7 июня премьер-министр Армении

По его словам, до прибытия Роберта Кочаряна в Армению тот был избранным президентом Карабаха, а Серж Саргсян — одним из организаторов самообороны НКР. И, следовательно, они могли иметь мандат по переговорам от имени Карабаха. «Но сделать то же самое я просто не могу, поскольку для этого нет ни правового, ни политического, ни морального обоснования. Народ Карабаха не принимает участия в выборах в Армении, вместо этого он имеет свои власти и потому его может представлять только собственная легитимная власть», — подчеркнул Пашинян.

Москва продолжит содействовать поиску взаимоприемлемых решений по Нагорному Карабаху, заявил в тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном. «Наша позиция — решения карабахского вопроса через Минскую группу ОБСЕ, участником которой наряду с Азербайджаном и другими государствами является и Армения», — сказал он.

«Если стороны договорятся на каком-то этапе о том, что Нагорный Карабах будет вновь представлен на переговорах, это будет их решение, мы будем это решение уважать», — добавил министр. «Эта работа [Минской группы] продолжается многие годы, были разные этапы. На каких-то этапах представители Нагорного Карабаха участвовали в этом процессе, потом, по договоренности сторон, формат был изменен и стал таким, какой он есть», — отметил Лавров.

«Заявления премьер-министра Армении по участию самопровозглашенного режима в Нагорном Карабахе в переговорах по урегулированию конфликта МИД Азербайджана расценивает как неконструктивный шаг, направленный на нарушение переговорного процесса и сохранения статус-кво, основанного на оккупации», — сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев

«Конфликт должен быть урегулирован только на основе международных норм и принципов. Нагорный Карабах — наша историческая земля, мы доводим эти реалии до всего мира. Уже ни у кого не вызывает сомнения то, что Нагорный Карабах исторически принадлежал азербайджанскому народу, — сказал в свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев . — Надеюсь, что новое руководство Армении не будет повторять ошибок прежней власти, проделает серьезную работу для скорейшего урегулирования конфликта, и будет дан старт реальному, а не ради имитации, переговорному процессу».

Основная цель проводимой правительством внешней политики — защита суверенитета Армении, обеспечение безопасности Армении и Карабаха, повышение международного авторитета страны: в направлении исключительно мирного урегулированию карабахского конфликта в формате Минской группы ОБСЕ — процесса, в основу которого должны быть заложены основополагающие принципы международного права, в частности, равноправия и самоопределения народов; Карабах, как основная сторона конфликта, должна иметь решающий голос и вовлеченность в реальный и длительный процесс мирного урегулирования.

Решение нового руководства Армении отказаться от мандата по представлению интересов Карабаха в ходе переговоров действительно перевернуло 20-летнюю логику урегулирования. Один из идеологов евразийской политики Александр Дугин считает, Москва сейчас в растерянности по поводу карабахского урегулирования. «Пришел Пашинян — все прежние договоренности пошли прахом», сказал он.

На встрече с Мнацаканяном Лавров пытался дипломатично выбраться из тупика, заявив, что если стороны договорятся, что Карабах может стать стороной переговоров. Но Азербайджан, судя по всему, категорически против.