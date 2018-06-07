Лавров назвал Минскую группу оптимальным форматом урегулирования в НКР

"Российская позиция осталась неизменной — она всегда была позицией решения нагорно-карабахского вопроса через Минскую группу ОБСЕ, участником которой, наряду с Азербайджаном и другими государствами, является и Армения. Мы убеждены, что это оптимальный формат", — заявил Лавров в ходе пресс-конференции.

Еревану. Глава МИД России добавил, что Минская группа и Москва в качестве одного из ее трех сопредседателей (вместе с французами и американцами) проводит общую заинтересованную непротиворечивую линию по созданию условий, которые позволили бы договориться Баку

При этом министр, комментируя вопрос о приближении этапа возвращения Нагорного Карабаха к переговорам, подчеркнул, что сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов не говорил, что представители Нагорного Карабаха «должны» вернуться к переговорам.

Лавров уточнил: «Если стороны договорятся, что Нагорный Карабах будет вновь представлен на переговорах, это будет их решение, и мы будем это решение уважать».

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.